У Запорізькій області будують антидронові тунелі. До кінця року планують закрити 100 км доріг

Один з антидронових тунелів уже готовий, ще три – на етапі будування

Антидронова сітка (скриншот відео Суспільного)

У Запорізькій області почали будувати антидронові тунелі. До кінця 2025 року планують убезпечити 100 км доріг у регіоні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Тунелі будуть захищати прифронтові дороги в області від атак російських БпЛА. Федоров зазначив, що наразі роботи йдуть "посиленими темпами". Перший тунель уже завершений силами однієї з військових бригад.

Ще три антидронові тунелі будуються, наразі їхня готовність складає 60%. Їх будує Державна спеціальна служба транспорту.

Антидронові тунелі мають захистити від російських атак як цивільних, так і військових, зазначив голова ОВА.