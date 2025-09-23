У Запорізькій області будують антидронові тунелі. До кінця року планують закрити 100 км доріг
У Запорізькій області почали будувати антидронові тунелі. До кінця 2025 року планують убезпечити 100 км доріг у регіоні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Тунелі будуть захищати прифронтові дороги в області від атак російських БпЛА. Федоров зазначив, що наразі роботи йдуть "посиленими темпами". Перший тунель уже завершений силами однієї з військових бригад.
Ще три антидронові тунелі будуються, наразі їхня готовність складає 60%. Їх будує Державна спеціальна служба транспорту.
Антидронові тунелі мають захистити від російських атак як цивільних, так і військових, зазначив голова ОВА.
- 9 серпня Генштаб повідомив, що в Сумській області над дорогами будують "антидронові тунелі" й показав процес.
- Запоріжжя перебуває третій день під посиленими атаками РФ. У ніч проти 22 вересня окупанти вдарили по Запоріжжю, Сумах і Київщині, повідомлялося про загиблих і поранених.
- У ніч проти 23 вересня Росія атакувала місто шістьма авіабомбами. Одна людина загинула, є поранені.
- Удень ворог ударив п'ятьма "шахедами", внаслідок чого загинула людина, 12 звернулися за допомогою лікарів.
Коментарі (0)