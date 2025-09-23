У Запорізькій області будують антидронові тунелі. До кінця року планують закрити 100 км доріг
Антидронова сітка (скриншот відео Суспільного)

У Запорізькій області почали будувати антидронові тунелі. До кінця 2025 року планують убезпечити 100 км доріг у регіоні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

Тунелі будуть захищати прифронтові дороги в області від атак російських БпЛА. Федоров зазначив, що наразі роботи йдуть "посиленими темпами". Перший тунель уже завершений силами однієї з військових бригад.

Ще три антидронові тунелі будуються, наразі їхня готовність складає 60%. Їх будує Державна спеціальна служба транспорту. 

Антидронові тунелі мають захистити від російських атак як цивільних, так і військових, зазначив голова ОВА.

Ілюстрація: t.me/ivan_fedorov_zp
Запорізька областьІван Федоровантидроновий захист