Антидроновими тунелями планується накрити всі дороги поблизу фронту

Антидронові тунелі зменшують ймовірність ураження, але не забезпечують стовідсоткового захисту

Антидроновий тунель (Фото: Генштаб)

Так звані антидронові тунелі споруджено в п’яти областях України, планується ними накрити дороги загального користування у всіх прифронтових регіонах. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

За його словами, інженерні конструкції антидронового захисту вже спорудили у прифронтових Донецькій, Сумській, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

Читайте також У Deepstate пояснили, що не так зі встановленням антидронових сіток на Сумщині

Він додав, що планується накриття автомобільних доріг загального користування у всіх прифронтових регіонах відповідно до потреб Збройних Сил України.

"Обсяг коштів уточнюється залежно від фактичних потреб військових підрозділів та протяжності ділянок", – уточнив Сухомлин, відповідаючи на запитання щодо вартості робіт.

Очільник агентства констатував, що такі конструкції значно зменшують ймовірність ураження техніки та особового складу, а також змінюють траєкторію кумулятивного струменя, проте не забезпечують стовідсоткового захисту від усіх типів БпЛА та бойових загроз.

Він зазначив, що ефективність підвищується коштом комплексного застосування пасивного (сітки, штори, засоби радіоелектронної боротьби) та активного (стрілецька зброя тощо) захисту.

Також Сухомлин розповів, що наразі агентство спільно з профільними науковими організаціями опрацьовує питання визначення оптимальної вартості робіт із врахуванням логістики постачання матеріалів і різних технологій.

Посадовець констатував, що вартість може відрізнятися залежно від регіону та доступності матеріалів і техніки.