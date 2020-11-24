Антикорсуд закрыл часть дела против экс-депутата Полякова из-за скандального решения КСУ

Высший антикоррупционный суд закрыл часть дела против бывшего народного депутата Максима Полякова (от партии Народный фронт), которая касалась лжи в его декларации – из-за скандального решения Конституционного суда. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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Как напоминают в ЦПК, в антикорсуде слушается дело о незаконном получении Поляковым компенсации за номер в гостинице "Киев", в то время как он использовал другую квартиру. К этому делу было присоединено дело о его недостоверном декларирование. Теперь часть о декларации закрыли.

Поляков вместе с экс-нардепом Бориславом Розенбалтом также является подозреваемым в так называемом "янтарном деле".

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Наталия Медведева

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