Антикорсуд закрыл часть дела против экс-депутата Полякова из-за скандального решения КСУ
Высший антикоррупционный суд закрыл часть дела против бывшего народного депутата Максима Полякова (от партии Народный фронт), которая касалась лжи в его декларации – из-за скандального решения Конституционного суда. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.
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Как напоминают в ЦПК, в антикорсуде слушается дело о незаконном получении Поляковым компенсации за номер в гостинице "Киев", в то время как он использовал другую квартиру. К этому делу было присоединено дело о его недостоверном декларирование. Теперь часть о декларации закрыли.
Поляков вместе с экс-нардепом Бориславом Розенбалтом также является подозреваемым в так называемом "янтарном деле".
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикоррупционное законодательство.
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