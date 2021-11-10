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Антикорсуд заочно арестовал бизнесмена Галантерника, который проходит по делу Труханова

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 19:21
Антикорсуд заочно арестовал бизнесмена Галантерника, который проходит по делу Труханова - Фото
Владимир Галантерник (скриншот базы розыска МВД)

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование против одесского бизнесмена Владимира Галантерника, который является одним из фигурантов в земельном деле мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Судья ВАКС Оксана Олейник заочно арестовала Галантерника.

Бизнесмен находится не в Украине. Прокурор во время заседания заявил, что подозреваемый в последние годы большую часть времени находится за границей. В 2017 году его не было в Украине 215 дней, в 2018 – 221, в 2019 – 240, в 2020 – 191. В этом году он находился за пределами Украины 56 дней, сообщает ЦПК.

Адвокаты называли меньшие временные отрезки, однако признали, что Галантерник часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Антикорсуд заочно арестовал бизнесмена Галантерника, который проходит по делу Труханова
  • 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" (Галантернику, – ред) по делу о якобы незаконной выдаче земли под застройку.
  • Труханов назвал "абсурдным и незаконным" подозрение НАБУ. Суд назначил ему 30 млн грн залога. Мэр Одессы сказал, что таких денег у него нет и он будет обжаловать меру пресечения.
  • 2 ноября НАБУ объявило Галантерника в розыск. Детективы считают, что фигуранты дела разработали схему, по которой в 2016-2019 годах земля в Одессе передавалась заранее определенным застройщикам в обход конкурса. Из-за этого бюджет Одессы не получал наибольшую экономическую выгоду – эксперты оценили общий ущерб в 689 млн грн.

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Вадим Ребрина
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