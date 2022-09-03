Антоновскому железнодорожному мосту опять прилетело

Антоновский железнодорожный мост в Херсонской области снова подвергся ударам, сообщает Telegram Стратком ВСУ.

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Как следует из сопровождающего видео комментария, длинный шлейф дыма на записи имеет отношение к Антоновскому железнодорожному мосту – одному из главных логистических узлов, который давал оккупантам возможность осуществлять снабжение своей группировки на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.

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Сергій Бережний

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