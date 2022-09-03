UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Антоновскому железнодорожному мосту опять прилетело

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 19:58
Антоновскому железнодорожному мосту опять прилетело - Фото
Фото - скриншот из видео Telegram Стратком ВСУ / AFU StratCom

Антоновский железнодорожный мост в Херсонской области снова подвергся ударам, сообщает Telegram Стратком ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как следует из сопровождающего видео комментария, длинный шлейф дыма на записи имеет отношение к Антоновскому железнодорожному мосту – одному из главных логистических узлов, который давал оккупантам возможность осуществлять снабжение своей группировки на правом берегу Днепра в Херсонской области. 

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана.

Читайте также: Наступление ВСУ на Херсон. Армия России отрезана от снабжения с Крымом — глава ОВА

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсонская область Антоновский мост
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 