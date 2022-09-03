Антоновскому железнодорожному мосту опять прилетело
Антоновский железнодорожный мост в Херсонской области снова подвергся ударам, сообщает Telegram Стратком ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как следует из сопровождающего видео комментария, длинный шлейф дыма на записи имеет отношение к Антоновскому железнодорожному мосту – одному из главных логистических узлов, который давал оккупантам возможность осуществлять снабжение своей группировки на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
- Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.
- В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.
Читайте также: Наступление ВСУ на Херсон. Армия России отрезана от снабжения с Крымом — глава ОВА
Комментарии