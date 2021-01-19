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Апелляция Антикорсуда отказалась заочно арестовывать Януковича

19.01.2021, 15:43
Апелляция Антикорсуда отказалась заочно арестовывать Януковича - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Апелляционная палата Высшего антиокррупционного суда отказала в заочном аресте беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщил судья во время заседания.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура пыталась обжаловать решение следственного судьи ВАКС в первой инстанции. Однако апелляция им отказала и оставила решение без изменений. Решение окончательное и обжалованию в кассационной инстанции не подлежит.

Апелляция пока огласила только резолютивную часть и аргументация будет ясна только после публикации мотивировочной части.

Центр противодействия коррупции отмечает в Telegram, что дело касается завладения резиденцией Межигорье. В первой инстанции аргументировали отказ тем, что "следствие остановлено из-за розыска экс-президента, а в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя", объясняет ЦПК.

  • 12 мая 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по этому делу.
Марк Сировой
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