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Арахамия: Когда над Кабмином висит дамоклов меч, он лучше работает

Арахамия: Когда над Кабмином висит дамоклов меч, он лучше работает - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
12.06.2020, 17:43

Глава фракции Слуга народа считает, что у парламента "перед штормом" должны быть развязаны руки в плане управленческих решений

Парламент не хочет связывать себе руки и давать иммунитет Кабинету министров Дениса Шмыгаля. Об этом в интервью изданию Апостроф заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Мне кажется, что когда висит условный дамоклов меч над Кабмином, то это заставляет их работать эффективнее", - считает нардеп, - "Мы как парламент не хотим связать себе руки и кому-то дать иммунитет".

Арахамия сравнил ситуацию в стране с работой компании, которая ожидает шторма и не хотела бы ограничивать себя контрактом, не имея права уволить нанятого сотрудника в течение года.

"Перед штормом, наверное, правильнее иметь развязанные руки с точки зрения управленческих решений", - заявил он.

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На вопрос о претензиях фракции к правительству Арахамия ответил, что они возникают постоянно, но обговариваются в рабочем порядке. "Если совсем ситуация тяжелая, то вызываем на фракцию, чтобы задать вопросы", - рассказал он и подчеркнул, что фракция делегировала этот Кабмин, поэтому не может принимать кадровые решения субъективно и старается найти в диалоге компромиссы.

  • 4 июня Верховная Рада направила на доработку программу деятельности Кабинета министров.
  • Если парламент утвердит программу правительства, он не сможет его распустить в течение года.
Денис Юдин
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