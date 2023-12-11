Арахамия: Много нардепов, которые хотят сложить мандаты. Мы их уже не отпускаем

Глава фракции СН отмечает, что теперь нужно оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах

Давид Арахамия (Скриншот с видео)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил в эфире национального телемарафона, что количество нардепов, желающих досрочно сложить свои полномочия, "достаточно велико", но Рада их "не отпускает".

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"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей <...> Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца каденции и принимать необходимые для государства законы", – сказал он.

Арахамия отмечает, что теперь следует оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах.

"Это надо, чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, в котором он начал работать", – сказал он.

По состоянию на 11 декабря 2023 года, количественный состав Верховной Рады – 400 народных депутатов (согласно законодательству должно быть 450).

8 декабря Рада поддержала досрочное прекращение полномочий еще трех нардепов: Максима Ефимова (фракция Видновлення), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция Батькивщина).

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