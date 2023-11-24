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Арахамія: Наступного року виборів не буде, Україну ніхто не примушує

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 19:53
Арахамія: Наступного року виборів не буде, Україну ніхто не примушує - Фото
Давид Арахамія (Скриншот з відео)

Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що жодних виборів в Україні 2024 року не може бути. Таку думку він висловив в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук.

За словами Арахамії, Захід не примушує Україну до проведення виборів під час війни. 

"Я не вважаю, що взагалі якісь вибори можуть бути. Ні місцеві, ні парламентські, ні президентські. Були поодинокі політики, які казали, що, можливо, вам треба буде сідати за стіл переговорів з росіянами, і тоді, коли ви будете умовно нелегітимними, до вас будуть запитання", – сказав він.

Але, додав Арахамія, коли порушується питання щодо того, як голосуватимуть військові, а також українці, які виїхали за кордон або залишилися на тимчасово окупованих територіях, – відповіді на нього на Заході немає.

Представник президента у Верховній Раді, нардеп від Слуги народу Федір Веніславський заявив LIGA.net, що президентські вибори під час війни суперечитимуть конституційним засадам виборчого права. Таким чином, на його думку, "існують стовідсоткові підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час дії воєнного стану".

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  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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Мілана Головань
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війнавибориДавид Арахамія
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