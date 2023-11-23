RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вибори в Україні. Президент Євроради: Дуже складно, Зеленський досі має великий авторитет

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 20:07
Вибори в Україні. Президент Євроради: Дуже складно, Зеленський досі має великий авторитет - Фото
Шарль Мiшель (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що за нинішніх умов Україні дуже складно проводити вибори. Про це він повідомив в інтерв'ю Kyiv Independent.

За його словами, обговорення можливих виборів – це прерогатива самих українців.

"Ми маємо бути реалістами. У таких умовах дуже складно проводити виборчу кампанію. Але відповідальність за ухвалення рішення лежить на українській владі", — сказав Мішель.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський досі має великий авторитет у Європі.

"Дуже сміливий. І це теж образ українського народу. Він надзвичайно активно захищає інтереси України, він надзвичайно сміливий, і ми хочемо підтримувати його і хочемо підтримувати народ України настільки, наскільки можемо, і стільки, скільки буде потрібно", – резюмував чиновник.

  • Раніше президент Зеленський сказав, що Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.
  • Зеленський: РФ хоче скинути мене до кінця 2023 року. Використовуватимуть усі інструменти.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
  • 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

Читайте також: Зеленський: Вибори не на часі

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавибориєвросоюзшарль мішельвійськова допомога

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 