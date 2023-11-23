Вибори в Україні. Президент Євроради: Дуже складно, Зеленський досі має великий авторитет

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що за нинішніх умов Україні дуже складно проводити вибори. Про це він повідомив в інтерв'ю Kyiv Independent.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, обговорення можливих виборів – це прерогатива самих українців.

"Ми маємо бути реалістами. У таких умовах дуже складно проводити виборчу кампанію. Але відповідальність за ухвалення рішення лежить на українській владі", — сказав Мішель.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський досі має великий авторитет у Європі.

"Дуже сміливий. І це теж образ українського народу. Він надзвичайно активно захищає інтереси України, він надзвичайно сміливий, і ми хочемо підтримувати його і хочемо підтримувати народ України настільки, наскільки можемо, і стільки, скільки буде потрібно", – резюмував чиновник.

Раніше президент Зеленський сказав, що Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.

Зеленський: РФ хоче скинути мене до кінця 2023 року. Використовуватимуть усі інструменти.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

Читайте також: Зеленський: Вибори не на часі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.