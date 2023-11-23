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Выборы в Украине. Президент Евросовета: Очень сложно, у Зеленского сохраняется авторитет

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 20:07
Выборы в Украине. Президент Евросовета: Очень сложно, у Зеленского сохраняется авторитет - Фото
Шарль Мишель (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в нынешних условиях Украине очень сложно проводить выборы. Об этом он сообщил в интервью Kyiv Independent.

По его словам, обсуждения возможных выборов — это прерогатива самих украинцев. 

"Мы должны быть реалистами. В таких условиях очень сложно проводить избирательную кампанию. Но ответственность за принятие решения лежит на украинских властях", — сказал Мишель.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский до сих пор пользуется большим авторитетом в Европе. 

"Очень смелый. И это тоже образ украинского народа. Он чрезвычайно активно защищает интересы Украины, он чрезвычайно смел, и мы хотим поддерживать его и хотим поддерживать народ Украины настолько, насколько можем, и столько, сколько потребуется", — резюмировал чиновник.

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Дмитрий Гриниченко
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