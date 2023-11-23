Выборы в Украине. Президент Евросовета: Очень сложно, у Зеленского сохраняется авторитет

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в нынешних условиях Украине очень сложно проводить выборы. Об этом он сообщил в интервью Kyiv Independent.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, обсуждения возможных выборов — это прерогатива самих украинцев.

"Мы должны быть реалистами. В таких условиях очень сложно проводить избирательную кампанию. Но ответственность за принятие решения лежит на украинских властях", — сказал Мишель.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский до сих пор пользуется большим авторитетом в Европе.

"Очень смелый. И это тоже образ украинского народа. Он чрезвычайно активно защищает интересы Украины, он чрезвычайно смел, и мы хотим поддерживать его и хотим поддерживать народ Украины настолько, насколько можем, и столько, сколько потребуется", — резюмировал чиновник.

Ранее президент Зеленский сказал, что Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, итогом которого должно стать силовое смещение президента.

Зеленский: РФ хочет свергнуть меня до конца 2023 года. Будут использовать все инструменты.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

Читайте также: Зеленский: Выборы не ко времени

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.