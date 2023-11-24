Арахамия: В следующем году выборов не будет, Украину никто не принуждает

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что каких-либо выборов в Украине в 2024 году не может быть. Такое мнение он высказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

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По словам Арахамии, Запад не принуждает Украину к проведению выборов во время войны.

"Я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. Ни местные, ни парламентские, ни президентские. Были единичные политики, которые говорили, что, возможно, вам придется садиться за стол переговоров с россиянами, и тогда, когда вы будете условно нелегитимными, к вам будут вопросы", – сказал он.

Но, добавил Арахамия, когда поднимается вопрос о том, как будут голосовать военные, а также украинцы, выехавшие за границу или оставшиеся на временно оккупированных территориях, ответа на него на Западе нет.

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Федор Вениславский заявил LIGA.net, что президентские выборы во время войны будут противоречить конституционным основам избирательного права. Таким образом, по его мнению, "существуют стопроцентные основания сомневаться в легитимности президента, избранного гипотетически во время действия военного положения".

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10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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