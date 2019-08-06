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Арахамия: На спикера Рады - один кандидат, на премьера - пять

Арахамия: На спикера Рады - один кандидат, на премьера - пять - Фото
Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 20:01

Арахамия назвал Разумкова "безальтернативным кандидатом" на должность председателя парламента

Потенциальный глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия назвал Дмитрия Разумкова "безальтернативным кандидатом" на должность спикера Верховной Рады. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"Я думаю, спикером будет Дмитрий Разумков. В Трускавце (там проходила "школа депутата" для нардепов от Слуги народа - ред.) у нас не было вообще ни одного альтернативного кандидата. То есть это безальтернативный кандидат", - заявил он.

Комментируя кандидатуры на пост генерального прокурора, Арахамия назвал возможным претендентом на эту должность замглавы Офиса президента Руслана Рябошапку, однако подчеркнул, что есть альтернативные кандидаты.

Будущий нардеп также заявил, что в Слуге народа есть шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра. 

"В нем Андрей Коболев (председатель правления НАК Нафтогаз Украины), Юрий Витренко (исполнительный директор Нафтогаза), Алексей Гончарук (замглавы ОПУ по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор Международного валютного фонда)", - отметил Арахамия.

Читайте также: Кто возглавит комитеты Рады и фракцию Слуги народа: список – НВ 

3 августа сообщалось, что партию Слуга народа после возможного назначения Разумкова на пост спикера Верховной Рады может возглавить Александр Корниенко, а кандидатом на должность главы фракции является Арахамия.

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верховная рада Слуга народа премьер-министр Давид Арахамия
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