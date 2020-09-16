Арахамия о скандале с Юрченко: Покрывать никого не будем, но не надо политизировать

Глава фракции Слуга народа назвал подозрение нардепу исключительно уголовной ситуацией, которую необходимо расследовать

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал с трибуны Верховной Рады не политизировать ситуацию с нардепом из СН Александром Юрченко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве, и подчеркнул, что фракция не будет никого покрывать.

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Арахамия выступил после заявления фракции Голос о том, что парламент должен потребовать от генпрокурора Ирины Венедиктовой подписать подозрение Юрченко.

"Мы точно не будем никого покрывать, и считаем, что если есть виновный народный депутат, независимо от того, какую партию или фракцию он представляет, этот вопрос требуется расследовать", – заявил Арахамия.

По словам Арахамии, вопрос о подозрении нардепу – "исключительно уголовная ситуация", которой должны заниматься правоохранительные органы. "Не нужно делать из этого политическую ситуацию", – призывал Арахамия.

В то же время, он отметил, что фракция СН может подписать вместе с Голосом призыв к генпрокурору.

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Денис Юдин

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