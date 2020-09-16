Арахамия о скандале с Юрченко: Покрывать никого не будем, но не надо политизировать
Глава фракции Слуга народа назвал подозрение нардепу исключительно уголовной ситуацией, которую необходимо расследовать
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал с трибуны Верховной Рады не политизировать ситуацию с нардепом из СН Александром Юрченко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве, и подчеркнул, что фракция не будет никого покрывать.
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Арахамия выступил после заявления фракции Голос о том, что парламент должен потребовать от генпрокурора Ирины Венедиктовой подписать подозрение Юрченко.
"Мы точно не будем никого покрывать, и считаем, что если есть виновный народный депутат, независимо от того, какую партию или фракцию он представляет, этот вопрос требуется расследовать", – заявил Арахамия.
По словам Арахамии, вопрос о подозрении нардепу – "исключительно уголовная ситуация", которой должны заниматься правоохранительные органы. "Не нужно делать из этого политическую ситуацию", – призывал Арахамия.
В то же время, он отметил, что фракция СН может подписать вместе с Голосом призыв к генпрокурору.
- 13 сентября появилась информация, что НАБУ разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко, в ОГП эту информацию опровергли.
- 14 сентября эта же информация подтвердилась из других источников, появились новые детали дела.
- Вчера, 15 сентября, Венедиктова заявила в Раде, что у нее нет пока оснований, чтобы подписать подозрение нардепу.
- В тот же день НАБУ призвало генпрокурора подписать подозрение Юрченко.
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