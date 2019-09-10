Арахамия объяснил, почему так быстро приняли закон об импичменте

Закон об импичменте был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом сразу же после первого чтения, потому что запрос на него был очень популярен среди избирателей, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время общения с журналистами.
"Мы сегодня так настойчиво голосовали и в первом чтении и в целом, потому что сразу же после того, как приняли закон о снятии неприкосновенности, мы выходим на улицу и говорим людям, а они говорят: "А что с импичментом президенту? Вы тоже обещали" - рассказал Арахамия.
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