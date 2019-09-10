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Арахамия объяснил, почему так быстро приняли закон об импичменте

Арахамия объяснил, почему так быстро приняли закон об импичменте - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 15:06

Закон об импичменте был вторым по популярности среди запросов избирателей, заявил глава фракции Слуга народа

Закон об импичменте был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом сразу же после первого чтения, потому что запрос на него был очень популярен среди избирателей, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время общения с журналистами.

"Мы сегодня так настойчиво голосовали и в первом чтении и в целом, потому что сразу же после того, как приняли закон о снятии неприкосновенности, мы выходим на улицу и говорим людям, а они говорят: "А что с импичментом президенту? Вы тоже обещали" - рассказал Арахамия.

  • Сегодня закон об импичменте был принят Верховной Радой в первом чтении, "за" проголосовали 337 депутатов.
  • Буквально через 10 минут закон был принят во втором чтении и в целом, это решение поддержали только депутаты фракции Слуга народа.

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импичмент Давид Арахамия
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