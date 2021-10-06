Арахамия про Pandora Papers: У меня было много офшоров, сейчас один на жене

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил на брифинге, что у него было много офшоров, и это указано в декларации. Также один сейчас оформлен на жену.

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Комментируя расследование Слідство.Info о том, что офшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его партнеров якобы получили средства от Игоря Коломойского, Арахамия ответил, что еще не смотрел фильм журналистов.

"Я еще не пересмотрел, честно говоря. Ну, там же история, которой 9 лет назад, когда это было в бизнесе.... У меня, кстати, тоже было много офшоров. Я это открыто в декларации даже имею. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс", – сказал Арахамия.

По его словам, в офшорах есть отрицательная и положительная стороны. Арахамия считает, что офшоры зачастую защищены международной юрисдикцией, к примеру британским правом. Якобы поэтому у многих топ-100 миллиардеров мира есть имущество в офшорных компаниях. Отрицательной стороной глава фракции называет потенциальные "манипуляции с налогами".

Арахамия напомнил, что Рада приняла "антиофшорный" законопроект №1210, который вступает в силу 1 января.

"Вам не надо избавляться или скрывать (офшоры – ред.), вы можете официально показать, что есть такая компания, и если вы не заплатили налоги в Украине, вы должны это сделать... Иначе это уголовная ответственность", – сказал политик.

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Владислава Михайленко

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