Арахамия назвал фейком заявления о якобы запрете "детям уклонистов" поступать в вузы

Таким образом, он ответил на заявление нардепа от Батькивщины о якобы планах ВР лишать "детей уклонистов" права на образование

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заверил, что Верховная Рада не собирается ограничивать детей права на образование. Так он прокомментировал заявление нардепа от Батькивщины Вадима Ивченко, который предложил запрещать "детям уклонистов" поступать в высшие учебные заведения.

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"Политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не стоишь на военном учете, государство может тебе отказывать в услугах. К примеру: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не вступят в вуз, или ты сам не поступишь в вуз", – сказал Ивченко.

Арахамия опроверг эти заявления, заявив, что "таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет даже в контексте изменений в правилах мобилизации".

"Почему кто-то об этом говорит, понять трудно. Но точно не нужно воспринимать это серьезно", – добавил он.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

По состоянию на 19 февраля в законопроект о мобилизации подано уже более 1270 поправок, заявил LIGA.net нардеп от СН, член оборонного комитета Юрий Здебский.

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