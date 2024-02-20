Арахамія назвав фейком заяви про нібито заборону "дітям ухилянтів" вступати до вишів

Таким чином він відповів на заяву нардепа від Батьківщини про нібито плани ВР позбавляти "дітей ухилянтів" права на освіту

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія запевнив, що Верховна Рада не збирається обмежувати дітей права на освіту. Так він прокоментував заяву нардепа від Батьківщини Вадима Івченка, який запропонував забороняти "дітям ухилянтів" вступати до вищих навчальних закладів.

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"Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ", – сказав Івченко.

Арахамія спростував ці заяви, заявивши, що "таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде навіть в контексті змін до правил мобілізації".

"Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно", – додав він.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень – засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

Станом на 19 лютого до законопроєкту про мобілізацію подано вже понад 1270 правок, заявив LIGA.net нардеп від СН, член оборонного комітету Юрій Здебський.

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