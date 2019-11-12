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Арахамия о секс-скандале Яременко: Зеленский очень разозлился

Арахамия о секс-скандале Яременко: Зеленский очень разозлился - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
12.11.2019, 12:15

По словам главы фракции Слуга народа, президент негативно воспринял секс-скандала с нардепом

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал в интервью LIGA.net, что "очень разозлился" из-за скандальной переписки нардепа Богдана Яременко с "проституткой" в Раде.

"В начале он был сильно радикально настроен вплоть до сложения мандата. Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат. Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция", - рассказал Арахмия.

В то же время Арахамия в шутку добавил, что инцидент с Яременко случился из-за "турборежима", так как нардепы "фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует".

Справка. 29 октября журналист издания Буквы сфотографировал в сессионном зале парламента личную переписку Яременко предположительно с секс-работницей. Сначала он отрицал это, пытаясь выдать все за провокацию против журналистов, которые подсматривают за депутатами, потом извинился перед семьей, фракцией и президентом. 1 ноября Яременко написал заявление о сложении полномочий главы внешнеполитического комитета. Вчера партия приняла его отставку.

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