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Секс-скандал в Раде. Стало известно, кто может заменить Яременко

Секс-скандал в Раде. Стало известно, кто может заменить Яременко - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
11.11.2019, 23:40

На пост претендуют четыре кандидата

На сегодняшнем заседании фракции Слуги народа депутаты рассмотрели заявление главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко и определились с претендентами на его должность. Об этом сообщает в Facebook замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты.

Во фракции СН выразили надежду, что Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции.

Отмечается, что на должность председателя комитета претендует несколько депутатов: Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко.

Кравчук написала, что по этому поводу во фракции СН пройдут внутренние праймериз, на которых определят сильнейшего из кандидатов.

Галина Михайлюк - правовед, доктор юридических наук, советник по вопросам подготовки законов Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Елизавета Ясько - политолог, окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Святослав Юраш - с 2013 по 2014 год учился в Варшавском и Калькуттском университетах на факультета международных отношений. Самый молодой в истории народный депутат Украины.

Александр Мережко - правовед, доктор юридических наук, профессор. Заведующий кафедрой права Киевского лингвистического университета.

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Слуга народа богдан яременко
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