Арестович о битве за Донбасс: На любые действия войск России у нас найдется своя "резьба"

Несмотря на то, сколько Россия стянула сил к зоне ООС на востоке Украины, их недостаточно, чтобы военно-политическое руководство государства-агрессора добилось там поставленных целей. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Сил, которые они накопили, не-до-ста-то-что. Это раз. Во-вторых, эти силы разнородные и ослабленные. И хотя они прекратили шапкозакидательство, а воюют по всей науке (с разведкой, артударами, авиацией, прорывами и прочее), у них ничего не выйдет", – сказал он.

Вместе с тем, по словам Арестовича, у оккупантов "выйдет прорваться кое-куда, взять парочку населенных пунктов, нанести потери нашим войскам, сделать парочку вклиниваний" – это война.

Порой, сказал он, это может выглядеть как "прорвались-окружили и так далее", но "наше руководство это все понимает и предпринимает все необходимые действия".

"Наша армия не ждет пассивно, она ведет активную, маневренную оборону, и наши командиры прекрасно знают, что делать, а наши войска знают, что делать, еще лучше, потому что у них огромный опыт", – добавил он, подчеркнув, что в зоне ООС сосредоточены наиболее боеспособные подразделения ВСУ, тяжелые мехбригады, "которые отлично перемалывают врага".

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По мнению советника главы ОП, украинцам стоит поменьше читать и слушать "американских экспертов, которые говорят, что Россия еще не начала наступление, она только накапливает силы".

"Эти уважаемые парни далеки от театра боевых действий и не понимают, что происходит. Они давно начали наступление: сначала на северном фасе от Изюма (12-е сутки идут), позавчера – и на южном, направление Гуляйполя", – отметил он.

Российские оккупанты опасаются вытягивать войска длинными тонкими "кишками", которые "мы подрежем", сказал Арестович, и потому продвигаются "очень осторожно". Враг ведет разведку боем, посылая отдельные роты на выявление слабых мест в обороне ВСУ: пытается перевести тактические успехи в оперативные.

"Так вот, пока у них не получается. Им показалось вчера, что они нашли такие слабые места, сосредоточили там все усилия, в том числе массированные удары авиацией и артиллерией. И не прошли этой ночью. Конечно, щупая-щупая и неся потери, можно найти такое место, но и на этот способ их действий у нас найдется своя... резьба", – подытожил он.

На 19 апреля украинские войска уничтожили 802 танка и 20 800 оккупантов.

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Евгений Пилипенко

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