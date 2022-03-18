Арестович объяснил, почему сейчас нет военного решения проблемы Мариуполя – видео

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, деблокада Мариуполя военным путем сейчас невозможна, пока используется политико-дипломатический путь предотвращения гуманитарной катастрофы в городе.

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Он объяснил, почему.

По словам Арестовича, ближайшие к городу подразделения ВСУ ведут тяжелейшие бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника. "И ни о какой деблокаде Мариуполя речи не может идти, им бы самим там отбиться", – сказал он.

Другие части находятся за 100-120 км от Мариуполя. Даже если они пробьют оборону противника там, где они находятся, они не пройдут больше 120 км по голой степи под ударами российской авиации из Крыма и Ростовской области, отметил он.

Кроме того, вблизи города создана мощная противовоздушная оборона противника – и авиационная, и наземная. По словам Арестовича, были попытки оказать воздушную поддержку, "и они, мягко говоря, не увенчались успехом".

"Поэтому военного решения в настоящий момент по Мариуполю нет. И это мнение не только мое, а и военных", – сказал советник главы ОП.

По его словам, в настоящий момент есть политико-дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Мариуполя, прежде всего гуманитарной катастрофы.

Для президента Владимира Зеленского и для многих глав государств мира — это тема номер один, отметил Арестович. "Ситуацию удалось сдвинуть до того, что российские войска открыли коридор на выезд из города. К сожалению, они не пропускают гуманитарный конвой в Мариуполь. По нашим данным, более 40 000 жителей уже покинули город", – сказал он.

Арестович заверяет, что силы обороны Мариуполя ведут успешную защиту. "В мировой истории полно примеров, когда вооруженные силы месяцами удерживали оборону и в более безнадежной ситуации", – отметил он.

"Мариуполь мы не сдадим!" – подытожил советник главы ОП.

По данным местных властей, в осажденном российскими войсками Мариуполе разрушено 80% жилого фонда, за день оккупанты сбрасывают на город 50-100 авиабомб.

Согласно сегодняшнему заявлению главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за последние двое суток из Мариуполя смогли уехать почти 35 000 гражданских.

Основатель полка Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий в своем видеобращении заявил о готовности армии действовать и деблокировать Мариуполь.

Вадим Ребрина

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