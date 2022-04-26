Арестович: РФ хочет добавить еще одно направление наступления, что приблизит ее поражение

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что террористическая активность России в непризнанном Приднестровье и ракетные удары по югу Украины свидетельствует о том, что государство-агрессор хочет открыть еще одно направление наступления. Об этом он сказал на брифинге в ОП.

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Он отметил, что на протяжении суток изменилась военно-политическая обстановка вокруг Украины. Главное направление изменений — российская террористическая активность в непризнанном Приднестровье.

"Россия на уровне высших представителей госвласти заявляет, что необходимо оккупировать Молдову. И сегодняшние удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии", – сказал Арестович.

Он отметил, что военно-политическому руководству Украины известно об этой угрозе и оно "знает, что с этим делать".

"А российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", – сказал советник главы ОП.

Об этом, по его словам, свидетельствует, в частности, встреча на авиабазе Рамштайн в Германии министров обороны 40 стран, где присутствует глава Минобороны Украины Алексей Резников и где его американский коллега Ллойд Остин заявил, что "он перевернет небо и землю, но даст оружие Украине, что будет означать освобождение Украины от российских захватчиков военным путем".

22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну.

Сегодня спецслужбы РФ рассылают жителям Приднестровья СМС о том, что якобы украинские военные собираются произвести ракетный и артиллерийский обстрелы военных объектов на территории молдавского сепаратистского региона.

По данным Генштаба ВСУ, подразделения оперативной группы российских войск в "ПМР" приведены в полную боевую готовность, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Вадим Ребрина

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