Арестович: РФ хочет добавить еще одно направление наступления, что приблизит ее поражение
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что террористическая активность России в непризнанном Приднестровье и ракетные удары по югу Украины свидетельствует о том, что государство-агрессор хочет открыть еще одно направление наступления. Об этом он сказал на брифинге в ОП.
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Он отметил, что на протяжении суток изменилась военно-политическая обстановка вокруг Украины. Главное направление изменений — российская террористическая активность в непризнанном Приднестровье.
"Россия на уровне высших представителей госвласти заявляет, что необходимо оккупировать Молдову. И сегодняшние удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии", – сказал Арестович.
Он отметил, что военно-политическому руководству Украины известно об этой угрозе и оно "знает, что с этим делать".
"А российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", – сказал советник главы ОП.
Об этом, по его словам, свидетельствует, в частности, встреча на авиабазе Рамштайн в Германии министров обороны 40 стран, где присутствует глава Минобороны Украины Алексей Резников и где его американский коллега Ллойд Остин заявил, что "он перевернет небо и землю, но даст оружие Украине, что будет означать освобождение Украины от российских захватчиков военным путем".
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну.
- Сегодня спецслужбы РФ рассылают жителям Приднестровья СМС о том, что якобы украинские военные собираются произвести ракетный и артиллерийский обстрелы военных объектов на территории молдавского сепаратистского региона.
- По данным Генштаба ВСУ, подразделения оперативной группы российских войск в "ПМР" приведены в полную боевую готовность, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.
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