Армия дронов. 928 беспилотников уже воюют, закуплено больше – Федоров

На сегодняшний день в рамках проекта Армия дронов на фронт отправлены уже более 900 беспилотников. Об этом сообщил в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

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"928 беспилотников Армии дронов уже помогают защитникам Украины побеждать российских оккупантов. На каждый из них вы и сотни тысяч людей со всего мира задонатили через United24", – написал Федоров.

Он добавил, что в рамках проекта Минобороны, Госспецсвязи и другие органы закупили уже 1577 беспилотников.

Федоров опубликовал видео, как работают "птички" Армии дронов на линии фронта.

1 июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта Армия дронов. Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ.

5 августа украинские защитники получили 20 дронов-разведчиков Fly Eye от Армии дронов.

20 августа Федоров сообщил, что Армия дронов получила первые 100 БПЛА, которые летают на 60-120 км.

4 октября Минцифра сообщила, что Украина договорилась о закупке 986 беспилотников за 1,9 млрд грн.

Наталія Медведєва

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