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Армия дронов. 928 беспилотников уже воюют, закуплено больше – Федоров

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 19:55
Армия дронов. 928 беспилотников уже воюют, закуплено больше – Федоров - Фото
Михаил Федоров (Фото Валентины Полищук для LIGA.net)

На сегодняшний день в рамках проекта Армия дронов на фронт отправлены уже более 900 беспилотников. Об этом сообщил в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

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"928 беспилотников Армии дронов уже помогают защитникам Украины побеждать российских оккупантов. На каждый из них вы и сотни тысяч людей со всего мира задонатили через United24", – написал Федоров.

Он добавил, что в рамках проекта Минобороны, Госспецсвязи и другие органы закупили уже 1577 беспилотников.

Федоров опубликовал видео, как работают "птички" Армии дронов на линии фронта.

  • 1 июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта Армия дронов. Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ.
  • 5 августа украинские защитники получили 20 дронов-разведчиков Fly Eye от Армии дронов.
  • 20 августа Федоров сообщил, что Армия дронов получила первые 100 БПЛА, которые летают на 60-120 км.
  • 4 октября Минцифра сообщила, что Украина договорилась о закупке 986 беспилотников за 1,9 млрд грн.
Наталія Медведєва
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Михаил Федоров армия дронов
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