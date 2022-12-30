Армия дронов. 928 беспилотников уже воюют, закуплено больше – Федоров
30.12.2022, 19:55
Михаил Федоров (Фото Валентины Полищук для LIGA.net)
На сегодняшний день в рамках проекта Армия дронов на фронт отправлены уже более 900 беспилотников. Об этом сообщил в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"928 беспилотников Армии дронов уже помогают защитникам Украины побеждать российских оккупантов. На каждый из них вы и сотни тысяч людей со всего мира задонатили через United24", – написал Федоров.
Он добавил, что в рамках проекта Минобороны, Госспецсвязи и другие органы закупили уже 1577 беспилотников.
Федоров опубликовал видео, как работают "птички" Армии дронов на линии фронта.
- 1 июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта Армия дронов. Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ.
- 5 августа украинские защитники получили 20 дронов-разведчиков Fly Eye от Армии дронов.
- 20 августа Федоров сообщил, что Армия дронов получила первые 100 БПЛА, которые летают на 60-120 км.
- 4 октября Минцифра сообщила, что Украина договорилась о закупке 986 беспилотников за 1,9 млрд грн.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии