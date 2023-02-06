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Армия РФ из-за западных санкций получает оружие пониженного качества и точности – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 17:48
Армия РФ из-за западных санкций получает оружие пониженного качества и точности – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Армия России стала получать оружие пониженного качества и точности – это результат западных санкций против страны-агрессора. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели", – написал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что стратегия Украины состоит в том, чтобы делать ставку на качество передовых технологий, а не массу мобилизованных.

  • Ранее сегодня ГУР сообщило, что в России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже "совсем не то" оружие.
  • 4 января в разведке заявили, что оккупанты будут применять новые подходы при ударах по критической инфраструктуре Украины – комбинировать высокоточные ракеты, устаревшие ракеты Х-22, комплексы С-300 в прифронтовых регионах, а также дроны-камикадзе.
  • 6 января глава Минобороны опубликовал обновленную инфографику об остатках ракет у страны-агрессора.

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Наталія Медведєва
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Алексей Данилов война
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