Армия РФ из-за западных санкций получает оружие пониженного качества и точности – Данилов
06.02.2023, 17:48
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Армия России стала получать оружие пониженного качества и точности – это результат западных санкций против страны-агрессора. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели", – написал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что стратегия Украины состоит в том, чтобы делать ставку на качество передовых технологий, а не массу мобилизованных.
- Ранее сегодня ГУР сообщило, что в России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже "совсем не то" оружие.
- 4 января в разведке заявили, что оккупанты будут применять новые подходы при ударах по критической инфраструктуре Украины – комбинировать высокоточные ракеты, устаревшие ракеты Х-22, комплексы С-300 в прифронтовых регионах, а также дроны-камикадзе.
- 6 января глава Минобороны опубликовал обновленную инфографику об остатках ракет у страны-агрессора.
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