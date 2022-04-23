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Армия РФ могла применить в Мариуполе смешанный с химикатами слезоточивый газ – США в ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 07:07
Армия РФ могла применить в Мариуполе смешанный с химикатами слезоточивый газ – США в ОБСЕ - Фото
Майкл Карпентер (Фото: 2BS Forum)

Российские оккупанты могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами во время штурма Мариуполя. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на специальном заседании Постоянного совета в Вене, сообщает Укринформ. 

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"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы", – заявил он.

Представитель США при ОБСЕ отметил, что Россия применила такое химвещество, чтобы ослабить защитников города. 

По его словам, сейчас США собирает  доказательства, чтобы привлечь виновных за очередное военное преступление в Украине.

По мнению Карпентера, информация о военных преступлениях российских оккупантов против Украины должна быть передана для будущих судов или трибуналов.

  • 12 марта Спикер Госдепа Нед Прайс сообщал, что США предупреждали Украину, что армия РФ может совершить химическую атаку в Мариуполе.
  • В Пентагоне заявили, что пока не могут подтвердить применение химоружия, но это означало бы эскалацию и прямой вызов НАТО.

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Наталия Фреик
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химатака обсе мариуполь
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