Армия РФ могла применить в Мариуполе смешанный с химикатами слезоточивый газ – США в ОБСЕ

Российские оккупанты могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами во время штурма Мариуполя. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на специальном заседании Постоянного совета в Вене, сообщает Укринформ.

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"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы", – заявил он.

Представитель США при ОБСЕ отметил, что Россия применила такое химвещество, чтобы ослабить защитников города.

По его словам, сейчас США собирает доказательства, чтобы привлечь виновных за очередное военное преступление в Украине.

По мнению Карпентера, информация о военных преступлениях российских оккупантов против Украины должна быть передана для будущих судов или трибуналов.

11 апреля полк Нацгвардии "Азов" сообщил, что армия РФ сбросила с беспилотника в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое привело к легочной недостаточности и другим симптомам у пострадавших. Пострадали три бойца.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что с партнерами срочно проверят эту информацию, а любое применение химоружия будет означать эскалацию конфликта.

12 марта Спикер Госдепа Нед Прайс сообщал, что США предупреждали Украину, что армия РФ может совершить химическую атаку в Мариуполе.

В Пентагоне заявили, что пока не могут подтвердить применение химоружия, но это означало бы эскалацию и прямой вызов НАТО.

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Наталия Фреик

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