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Армия РФ ночью ударила по Харькову двумя ракетами: загорелось здание, пострадала женщина

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 10:39
Армия РФ ночью ударила по Харькову двумя ракетами: загорелось здание, пострадала женщина - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России ночью ракетами ударила по Харькову. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, около 03:00 ночи в Киевском районе в результате попадания двух ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали.

Также ночью враг интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. Были пожары в производственных зданиях, горел автомобиль.

Кроме того, из-за обстрелов горела крыша частного дома в Чкаловской общине Чугуевского района. Обошлось без пострадавших.

По словам Синегубова, боевые действия в области продолжаются, россияне пытаются удержать занятые рубежи и ведут воздушную разведку, горячим остается Изюмское направление.

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Марк Сировой
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