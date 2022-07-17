Армия РФ ночью ударила по Харькову двумя ракетами: загорелось здание, пострадала женщина

Армия России ночью ракетами ударила по Харькову. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, около 03:00 ночи в Киевском районе в результате попадания двух ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали.

Также ночью враг интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. Были пожары в производственных зданиях, горел автомобиль.

Кроме того, из-за обстрелов горела крыша частного дома в Чкаловской общине Чугуевского района. Обошлось без пострадавших.

По словам Синегубова, боевые действия в области продолжаются, россияне пытаются удержать занятые рубежи и ведут воздушную разведку, горячим остается Изюмское направление.

Также около 03:00 россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Предварительно известно о попаданиях и возгораниях на двух предприятиях.

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Марк Сировой

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