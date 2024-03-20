Армия РФ усилила давление на Белогоровку. В Нацгвардии говорят: Враг ищет слабые места

Глава Луганской ОВА Лысогор сообщил, что под огнем минометов и артиллерии оказались Белогоровка, Невское

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Армия России усилила давление на Белогоровку Луганской области, враг устроил штурмы, использовав авиацию. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для Liga.net отметил, что в течение суток Вооруженные Силы Украины отразили 14 атак в районе этого населенного пункта, враг ищет слабые места в обороне.

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Лысогор отметил, что кроме атаки на Белогоровку, россияне также ударили по территории Серебрянского леса.

Он подчеркнул, что по сравнению с ситуацией, которая держалась в течение последних дней, сейчас присутствие российской авиации значительно увеличилось в полосе ответственности.

"Под огнем минометов и артиллерии оказались Белогоровка, Невское и населенные пункты вокруг. Там зафиксировано не менее 87 попыток обстрела со стороны россиян", – сказал Лысогор.

Карта: Deepstate

Музычук отметил, что с начала недели на Лиманском направлении гвардейцы отбили семь попыток штурмов. Один из них – численностью до трех отделений, во время которого враг привлек также пять единиц бронетехники, которые были уничтожены совместной работой артиллеристов и с помощью FPV-дронов.

Представитель НГУ подчеркнул, что российская армия пытается штурмовать позиции небольшими группами с применением бронетехники, а также осуществляет поиск слабых мест в обороне, в том числе проводят разведку боем.

"Противник пытается обнаружить и наши позиции, получить сведения о наших боевых порядках, расположение огневых средств, именно путем проведения штурмовых действий", – пояснил он и заверил, что позиции НГУ удерживаются, несмотря на то, что атаки врага продолжаются.

Карта: Deepstate

5 марта спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

13 марта в России заявили, что оккупировали поселок Невельское на Авдеевском направлении. Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий опроверг это в комментарии LIGA.net .

. В тот же день главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов.

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