Армія РФ посилила тиск на Білогорівку. В Нацгвардії кажуть: Ворог шукає слабкі місця

Голова Луганської ОВА Лисогор повідомив, що під вогнем мінометів та артилерії опинилися Білогорівка, Невське

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Армія Росії посилила тиск на Білогорівку Луганської області, ворог влаштував штурми, використавши авіацію. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для Liga.net зазначив, що протягом доби Збройні Сили України відбили 14 атак у районі цього населеного пункту, ворог шукає слабкі місця в обороні.

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Лисогор зазначив, що крім атаки на Білогорівку, росіяни також вдарили по території Серебрянського лісу.

Він наголосив, що порівнюючи із ситуацією, яка трималася впродовж останніх днів, наразі присутність російської авіації значно збільшилася у смузі відповідальності.

"Під вогнем мінометів та артилерії опинилися Білогорівка, Невське та населені пункти навколо. Там зафіксовано щонайменше 87 спроб обстрілу з боку росіян", – сказав Лисогор.

Мапа: Deepstate

Музичук зазначив, що з початку тижня на Лиманському напрямку гвардійці відбили сім спроб штурмів. Один із них – чисельністю до трьох відділень, під час якого ворог залучив також п'ять одиниць бронетехніки, які були знищені спільною роботою артилеристів та за допомогою FPV-дронів.

Речник НГУ наголосив, що російська армія намагається штурмувати позиції невеликими групами із застосуванням бронетехніки, а також здійснює пошук слабких місць в обороні, зокрема проводять розвідку боєм.

"Противник намагається виявити й наші позиції, отримати відомості про наші бойові порядки, розташування вогневих засобів, саме шляхом проведення штурмових дій", – пояснив він та запевнив, що позиції НГУ утримуються, попри те, що атаки ворога тривають.

Мапа: Deepstate

5 березня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

13 березня у Росії заявили, що окупували селище Невельське на Авдіївському напрямку. Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій спростував це у коментарі LIGA.net .

. Того ж дня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів.

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