Армия России активизировала боевые действия на Краматорском направлении – Генштаб ВСУ
Армия России активизировала боевые действия на Краматорском направлении, а основные усилия на Донбассе бросила на окружение Лисичанска. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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Харьковское направление
РФ сконцентрировала группировку Западного военного округа, обороняет занятые рубежи, систематически обстреливает украинские подразделения для сковывания, нанесла артиллерийские удары по ряду населенных пунктов.
Донбасс
Славянское – враг продолжает оборону и перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение, обстрелял украинские позиции возле ряда населенных пунктов.
На Донецком направлении основные усилия РФ бросила на окружение украинских войск в районе Лисичанска с юга и запада, устанавливает контроля над Луганской областью, ведет штурмовые действия для блокады логистического обеспечения украинских подразделений.
Лисичанское – армия РФ бьет артиллерий по украинским позициям в районах Северска, Белогоровки, Лисичанска, Волчеяровки, безуспешно пытается взять под контроль участок трассы Бахмут-Лисичанск. Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.
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Бахмутское – враг бьет из артиллерии в районе ряда населенных пунктов и Угледарской ТЭС, безуспешно пытается улучшить тактическое положение в направлении Покровского. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском – РФ обстреливала украинские позиции из артиллерии.
Юг
На Южнобугском направлении враг бил из минометов и артиллерии в районах Потемкиного, Березнеговатого, Партизанского, Киселевки, Шевченково, Таврийского, вел воздушную разведку беспилотниками. В готовности наносить ракетные удары – три российских носителя высокоточного оружия.
Север
На Волынском, Полесском и Северском направлениях – без особых изменений, враг обстрелял из артиллерии приграничье Сумской и Черниговской областей.
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