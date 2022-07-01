Армия России активизировала боевые действия на Краматорском направлении – Генштаб ВСУ

Армия России активизировала боевые действия на Краматорском направлении, а основные усилия на Донбассе бросила на окружение Лисичанска. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Харьковское направление

РФ сконцентрировала группировку Западного военного округа, обороняет занятые рубежи, систематически обстреливает украинские подразделения для сковывания, нанесла артиллерийские удары по ряду населенных пунктов.

Донбасс

Славянское – враг продолжает оборону и перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение, обстрелял украинские позиции возле ряда населенных пунктов.

На Донецком направлении основные усилия РФ бросила на окружение украинских войск в районе Лисичанска с юга и запада, устанавливает контроля над Луганской областью, ведет штурмовые действия для блокады логистического обеспечения украинских подразделений.

Лисичанское – армия РФ бьет артиллерий по украинским позициям в районах Северска, Белогоровки, Лисичанска, Волчеяровки, безуспешно пытается взять под контроль участок трассы Бахмут-Лисичанск. Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

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Бахмутское – враг бьет из артиллерии в районе ряда населенных пунктов и Угледарской ТЭС, безуспешно пытается улучшить тактическое положение в направлении Покровского. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском – РФ обстреливала украинские позиции из артиллерии.

Юг

На Южнобугском направлении враг бил из минометов и артиллерии в районах Потемкиного, Березнеговатого, Партизанского, Киселевки, Шевченково, Таврийского, вел воздушную разведку беспилотниками. В готовности наносить ракетные удары – три российских носителя высокоточного оружия.

Север

На Волынском, Полесском и Северском направлениях – без особых изменений, враг обстрелял из артиллерии приграничье Сумской и Черниговской областей.

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Марк Сировой

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