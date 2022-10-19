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Армия России может восстановить военный потенциал за два-четыре года — Минобороны Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 09:53
Армия России может восстановить военный потенциал за два-четыре года — Минобороны Эстонии - Фото
Ханно Певкур (Фото: скриншот с видео)

Россия может восстановить военный потенциал своей армии, который существовал до большой войны против Украины, за два-четыре года. Об этом в Вашингтоне заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, цитирует его BBC.

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По его словам, вероятно, России понадобится срок от двух до четырех лет, чтобы восстановить свою армию до уровня 23 февраля 2022 года. Он предполагает, что война РФ против Украины будет долгой, и призвал союзников поддерживать Украину, пока она не добьется победы. 

Певкур заявил, что Россия все еще обладает наступательным потенциалом, в том числе и для нападения на страны Балтии, которые являются членами НАТО. 

Министр подчеркнул, что западные санкции нанесли "ощутимый урон" по производству самолетов и техническому обслуживанию вертолетов в России, так как лишили ее возможности получать ключевые компоненты. 

Читайте также: Глава МИД Эстонии: Хватит попыток умиротворить агрессора, они уже привели к геноциду 

Дмитро Гриниченко
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армия России Россия Украина война эстония военная помощь Ханно Певкур
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