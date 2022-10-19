Армия России может восстановить военный потенциал за два-четыре года — Минобороны Эстонии

Россия может восстановить военный потенциал своей армии, который существовал до большой войны против Украины, за два-четыре года. Об этом в Вашингтоне заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, цитирует его BBC.

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Дмитро Гриниченко

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