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Ядерный удар РФ по Украине маловероятен. Это не даст военного эффекта — разведка Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 14:47
Ядерный удар РФ по Украине маловероятен. Это не даст военного эффекта — разведка Эстонии - Фото
Марго Гросберг (Фото: скриншот с видео)

Ядерный удар России по Украине маловероятен, так как это не даст особого военного эффекта. Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, цитирует его ERR.

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По его словам, хоть российская армия в ближайшее время планирует ежегодные учения своих ядерных сил, маловероятно, что ядерное оружие будет использовано против Украины. Он отметил, что в настоящее время, признаков к реальной готовности РФ к ядерной атаке нет. 

"Подчеркну, что с военной точки зрения применение такого оружия никоим образом не разумно, оно не дает эффекта. Эффект будет очень низким", — сказал Гросберг.

Разведчик подчеркнул, что учения стратегических ядерных сил России не являются подготовкой к реальному использованию ядерного оружия, а ядерная угроза "невелика". 

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Дмитро Гриниченко
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Россия война ядерное оружие разведка эстония
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