Ядерный удар РФ по Украине маловероятен. Это не даст военного эффекта — разведка Эстонии
Ядерный удар России по Украине маловероятен, так как это не даст особого военного эффекта. Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, цитирует его ERR.
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По его словам, хоть российская армия в ближайшее время планирует ежегодные учения своих ядерных сил, маловероятно, что ядерное оружие будет использовано против Украины. Он отметил, что в настоящее время, признаков к реальной готовности РФ к ядерной атаке нет.
"Подчеркну, что с военной точки зрения применение такого оружия никоим образом не разумно, оно не дает эффекта. Эффект будет очень низким", — сказал Гросберг.
Разведчик подчеркнул, что учения стратегических ядерных сил России не являются подготовкой к реальному использованию ядерного оружия, а ядерная угроза "невелика".
- Президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net назвал постоянные новости о ядерном оружии России в западных медиа информационной операцией РФ для склонения Украины к переговорам на невыгодных условиях.
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