UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия России нанесла два ракетных удара по Гуляйполю, есть раненый — фото

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 12:26
Армия России нанесла два ракетных удара по Гуляйполю, есть раненый — фото - Фото
Последствия удара по Гуляйполю (Фото: ОП)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Гуляйполю Запорожской области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, две ракеты прилетели в город в 10:00. 

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил о ранении 57-летнего мужчины.

Противник бил по жилому сектору.

Также под обстрел попал соседний с Гуляйполем Орехов.

  • Утром 22 марта в Запорожье раздались взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу, было попадание в жилые многоквартирные дома.
  • В результате очередной ракетной атаки по Запорожью один человек погиб, в больницах находится 25 человек. Трое в тяжелом состоянии.
  • Днем 31 марта россияне ударили ракетой по запорожскому кладбищу, также повреждены десятки домов.

Читайте также: Россия обстреляла Запорожье из ОТРК "Искандер М", повреждены более 80 домов

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар запорожская область обстрелы Гуляйполе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 