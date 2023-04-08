Армия России нанесла два ракетных удара по Гуляйполю, есть раненый — фото

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Гуляйполю Запорожской области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, две ракеты прилетели в город в 10:00.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил о ранении 57-летнего мужчины.

Противник бил по жилому сектору.

Также под обстрел попал соседний с Гуляйполем Орехов.

Утром 22 марта в Запорожье раздались взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу, было попадание в жилые многоквартирные дома.

В результате очередной ракетной атаки по Запорожью один человек погиб, в больницах находится 25 человек. Трое в тяжелом состоянии.

Днем 31 марта россияне ударили ракетой по запорожскому кладбищу, также повреждены десятки домов.

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Дмитро Гриниченко

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