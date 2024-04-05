Армия России не досчитается батальона солдат. Более 200 единиц техники и артиллерии выбито

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 860 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 860 солдат и офицеров, 153 единицы техники, а также 53 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 445 900 (+860),

— танков — 7033 (+15),

— боевых бронированных машин — 13 459 (+73),

— артиллерийских систем — 11 221 (+50),

— РСЗО — 1029 (+3),

— средств ПВО — 747 (+1),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8847 (+30),

— крылатых ракет — 2059,

— кораблей/катеров — 26,

— подлодки — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 14 922 (+61),

— специальной техники — 1849 (+4).

Главком ВСУ Сырский заявил, что еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному, но на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии – это сразу отразилось на обстановке в целом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте, эти результаты в условиях дефицита и замедления в поставке снарядов "действительно очень хорошие".

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

Читайте также: Авдеевское направление: ВСУ снизили динамику наступления российской армии – 3 ОШБр