Армия России не досчитается батальона солдат. Более 200 единиц техники и артиллерии выбито
Российская армия потеряла 860 солдат и офицеров, 153 единицы техники, а также 53 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 445 900 (+860),
— танков — 7033 (+15),
— боевых бронированных машин — 13 459 (+73),
— артиллерийских систем — 11 221 (+50),
— РСЗО — 1029 (+3),
— средств ПВО — 747 (+1),
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8847 (+30),
— крылатых ракет — 2059,
— кораблей/катеров — 26,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 14 922 (+61),
— специальной техники — 1849 (+4).
- Главком ВСУ Сырский заявил, что еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному, но на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии – это сразу отразилось на обстановке в целом.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте, эти результаты в условиях дефицита и замедления в поставке снарядов "действительно очень хорошие".
- Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".
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