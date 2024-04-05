Армія Росії не дорахується батальйону солдатів. Понад 200 одиниць техніки та артилерії вибито
Російська армія втратила 860 солдатів і офіцерів, 153 одиниці техніки, а також 53 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 445 900 (+860),
- танків – 7033 (+15),
- бойових броньованих машин – 13 459 (+73),
- артилерійських систем – 11 221 (+50),
- РСЗВ – 1029 (+3),
- засобів ППО – 747 (+1),
- літаків – 347,
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30),
- крилатих ракет – 2059,
- кораблів/катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61),
- спеціальної техніки – 1849 (+4).
- Головком ЗСУ Сирський заявив, що ще кілька днів тому перевага росіян за випущеними боєприпасами становила шість до одного, але на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – це одразу позначилося на ситуації загалом.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським захисникам вдалося стабілізувати позиції на фронті, ці результати в умовах дефіциту та уповільнення у постачанні снарядів "справді дуже хороші".
- Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".
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