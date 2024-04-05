Армія Росії не дорахується батальйону солдатів. Понад 200 одиниць техніки та артилерії вибито

Збройні Сили України "відмінусували" ще 860 російських окупантів за добу боїв на фронті

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 860 солдатів і офіцерів, 153 одиниці техніки, а також 53 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 445 900 (+860),

- танків – 7033 (+15),

- бойових броньованих машин – 13 459 (+73),

- артилерійських систем – 11 221 (+50),

- РСЗВ – 1029 (+3),

- засобів ППО – 747 (+1),

- літаків – 347,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30),

- крилатих ракет – 2059,

- кораблів/катерів – 26,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61),

- спеціальної техніки – 1849 (+4).

Головком ЗСУ Сирський заявив, що ще кілька днів тому перевага росіян за випущеними боєприпасами становила шість до одного, але на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – це одразу позначилося на ситуації загалом.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським захисникам вдалося стабілізувати позиції на фронті, ці результати в умовах дефіциту та уповільнення у постачанні снарядів "справді дуже хороші".

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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