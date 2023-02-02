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Армия России потеряла 610 военных за сутки: сводка

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 08:14
Армия России потеряла 610 военных за сутки: сводка - Фото
Украинская военная техника (Фото: EPA)

Украинские военные уничтожили еще 610 российских оккупантов, пять артиллерийских систем, два танка и средство ПВО. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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личного состава ‒ около 129 030 (+610) человек ликвидировано;

танков ‒ 3211 (+2);

боевых бронированных машин ‒ 6382 (0);

артиллерийских систем – 2212 (+5);

РСЗО – 458 (0);

средств ПВО ‒ 222 (+1);

самолетов – 293 (0);

вертолетов – 284 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (0);

крылатых ракет ‒ 796 (0);

кораблей/катеров ‒ 18 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3);

спецтехники ‒ 200 (0).

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Марко Сировой
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ВСУ убитые потери армия рф генштаб войска россии
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