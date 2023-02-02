Армия России потеряла 610 военных за сутки: сводка
02.02.2023, 08:14
Украинская военная техника (Фото: EPA)
Украинские военные уничтожили еще 610 российских оккупантов, пять артиллерийских систем, два танка и средство ПВО. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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личного состава ‒ около 129 030 (+610) человек ликвидировано;
танков ‒ 3211 (+2);
боевых бронированных машин ‒ 6382 (0);
артиллерийских систем – 2212 (+5);
РСЗО – 458 (0);
средств ПВО ‒ 222 (+1);
самолетов – 293 (0);
вертолетов – 284 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (0);
крылатых ракет ‒ 796 (0);
кораблей/катеров ‒ 18 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3);
спецтехники ‒ 200 (0).
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