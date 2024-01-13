Армия России потеряла батальон людей и 18 артиллерийских систем – статистика
Российская армия потеряла 700 солдат и офицеров и 18 артиллерийских систем за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Общие потери врага во время большой войны составили:
– личного состава – 369 160 (+700),
– танков – 6065 (+5),
– боевых бронированных машин – 11 269 (+15),
– артиллерийских систем – 8728 (+18),
– РСЗО – 957,
– средств ПВО – 646 (+4),
– самолетов – 329,
– вертолетов – 324,
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6848 (+12),
– крылатых ракет – 1806,
– кораблей/катеров – 23,
– подводных лодок – 1,
– автомобильной техники и автоцистерн – 11 632 (+20),
– специальной техники – 1345 (+6).
- Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".
- 9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.
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