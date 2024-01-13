Армія Росії втратила батальйон людей та 18 артилерійських систем – статистика

З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 369 160 російських окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 700 солдатів і офіцерів та 18 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 369 160 (+700),

– танків – 6065 (+5),

– бойових броньованих машин – 11 269 (+15),

– артилерійських систем – 8728 (+18),

– РСЗВ – 957,

– засобів ППО – 646 (+4),

– літаків – 329,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),

– крилатих ракет – 1806,

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20),

– спеціальної техніки – 1345 (+6).

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.

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