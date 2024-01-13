Армія Росії втратила батальйон людей та 18 артилерійських систем – статистика
Російська армія втратила 700 солдатів і офіцерів та 18 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 369 160 (+700),
– танків – 6065 (+5),
– бойових броньованих машин – 11 269 (+15),
– артилерійських систем – 8728 (+18),
– РСЗВ – 957,
– засобів ППО – 646 (+4),
– літаків – 329,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),
– крилатих ракет – 1806,
– кораблів/катерів – 23,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20),
– спеціальної техніки – 1345 (+6).
- Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".
- 9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.
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