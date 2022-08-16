Армия России потеряла еще 150 военных, две РСЗО и вертолет: сводка потерь

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 150 российских военных, вертолет и две реактивные системы залпового огня. Армия РФ потеряла уже 43 900 военнослужащих ликвидированными, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Украинские защитники вчера нанесли наибольшие потери оккупантам на Донецком направлении. С 24 февраля по 16 аугуста армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 43 900 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1880 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11),

артиллерийских систем – 989 (+4),

РСЗО – 263 (+2),

средств ПВО – 136 (0),

самолетов – 233 (0),

вертолетов – 196 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),

крылатых ракет – 190 (+3),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3049 (+5),

спецтехники – 92 (0).

Разведка Британии заявила, что эффективность Черноморского флота РФ ограничена, и это подрывает стратегию России.

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Марк Сировой

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