Армия России потеряла еще 150 военных, две РСЗО и вертолет: сводка потерь
Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 150 российских военных, вертолет и две реактивные системы залпового огня. Армия РФ потеряла уже 43 900 военнослужащих ликвидированными, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Украинские защитники вчера нанесли наибольшие потери оккупантам на Донецком направлении. С 24 февраля по 16 аугуста армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 43 900 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1880 (+4),
боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11),
артиллерийских систем – 989 (+4),
РСЗО – 263 (+2),
средств ПВО – 136 (0),
самолетов – 233 (0),
вертолетов – 196 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
крылатых ракет – 190 (+3),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3049 (+5),
спецтехники – 92 (0).
- Разведка Британии заявила, что эффективность Черноморского флота РФ ограничена, и это подрывает стратегию России.
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