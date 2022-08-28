Армия России потеряла еще 250 человек и пять артиллерийских систем: сводка

Силы обороны Украины за 27 августа уничтожили 250 российских военных, три танка и пять артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны ликвидированы 46 750 оккупантов, говорится в сводке от Генштаба ВСУ.

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Украинские защитники нанесли россиянам наибольшие потери на Донецком направлении. С 24 февраля по 28 августа армия России потеряла на войне:

личного состава – около 46 750 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1942 (+3),

боевых бронированных машин – 4257 (+3),

артиллерийских систем – 1050 (+5),

РСЗО – 274 (0),

средств ПВО – 148 (0),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 202 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),

крылатых ракет – 196 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6),

специальной техники – 99 (0).

ВСУ дали жесткий отпор под Авдеевкой, отогнали армию РФ под Славянском и Бахмутом 27 августа, сообщал Генштаб.

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Марк Сировой

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