Армия России потеряла еще 250 человек и пять артиллерийских систем: сводка
Силы обороны Украины за 27 августа уничтожили 250 российских военных, три танка и пять артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны ликвидированы 46 750 оккупантов, говорится в сводке от Генштаба ВСУ.
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Украинские защитники нанесли россиянам наибольшие потери на Донецком направлении. С 24 февраля по 28 августа армия России потеряла на войне:
личного состава – около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
танков – 1942 (+3),
боевых бронированных машин – 4257 (+3),
артиллерийских систем – 1050 (+5),
РСЗО – 274 (0),
средств ПВО – 148 (0),
самолетов – 234 (0),
вертолетов – 202 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),
крылатых ракет – 196 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6),
специальной техники – 99 (0).
- ВСУ дали жесткий отпор под Авдеевкой, отогнали армию РФ под Славянском и Бахмутом 27 августа, сообщал Генштаб.
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