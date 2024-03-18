Армия России потеряла еще один батальон. Более 110 единиц техники и 30 артсистем
Российская армия потеряла еще 810 солдат и офицеров, 114 единиц техники, а также 34 артиллерийские системы за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 431550 (+810),
— танков —6809 (+19),
— боевых бронированных машин — 13014 (+17),
— артиллерийских систем — 10668 (+34),
— РСЗО — 1017,
— средства ПВО — 720,
— самолетов — 347,
— вертолетов —325,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 8308 (+36),
— крылатые ракеты — 1922,
— корабли/катера — 26,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 14141 (+68),
— специальная техника — 1731 (+8).
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных к действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".
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