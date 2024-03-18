Армія Росії втратила ще один батальйон. Понад 110 одиниць техніки та 30 артсистем

Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила ще 810 солдатів та офіцерів, 114 одиниць техніки, а також 34 артилерійські системи за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 431 550 (+810),

- танків - 6809 (+19),

- бойових броньованих машин – 13 014 (+17),

- артилерійських систем – 10 668 (+34),

- РСЗВ – 1017,

- засобів ППО – 720,

- літаків – 347,

- вертольотів -325,

- БпПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),

- крилатих ракет – 1922,

- кораблів/катерів – 26,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 141 (+68),

- спеціальної техніки – 1731 (+8).

З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".

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