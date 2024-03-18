Армія Росії втратила ще один батальйон. Понад 110 одиниць техніки та 30 артсистем
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила ще 810 солдатів та офіцерів, 114 одиниць техніки, а також 34 артилерійські системи за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 431 550 (+810),

- танків - 6809 (+19),

- бойових броньованих машин – 13 014 (+17),

- артилерійських систем – 10 668 (+34),

- РСЗВ – 1017,

- засобів ППО – 720,

- літаків – 347,

- вертольотів -325,

- БпПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),

- крилатих ракет – 1922,

- кораблів/катерів – 26,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 141 (+68),

- спеціальної техніки – 1731 (+8).

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