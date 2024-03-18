Армія Росії втратила ще один батальйон. Понад 110 одиниць техніки та 30 артсистем
Російська армія втратила ще 810 солдатів та офіцерів, 114 одиниць техніки, а також 34 артилерійські системи за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 431 550 (+810),
- танків - 6809 (+19),
- бойових броньованих машин – 13 014 (+17),
- артилерійських систем – 10 668 (+34),
- РСЗВ – 1017,
- засобів ППО – 720,
- літаків – 347,
- вертольотів -325,
- БпПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),
- крилатих ракет – 1922,
- кораблів/катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 141 (+68),
- спеціальної техніки – 1731 (+8).
- З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
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