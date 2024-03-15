Армия России потеряла шесть рот бойцов. Десятки единиц техники и артиллерии — статистика
Российская армия потеряла 580 солдат и офицеров, 49 единиц техники, а также 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 428 420 (+580),
— танков — 6758 (+1),
— боевых бронированных машин — 12 949 (+11),
— артиллерийских систем — 10 580 (+15),
— РСЗО — 1017,
— средств ПВО — 717,
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8254 (+34),
— крылатых ракет — 1920,
— кораблей/катеров — 26,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 993 (+34),
— специальной техники — 1711 (+3).
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