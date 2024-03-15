Армия России потеряла шесть рот бойцов. Десятки единиц техники и артиллерии — статистика

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 580 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 580 солдат и офицеров, 49 единиц техники, а также 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 428 420 (+580),

— танков — 6758 (+1),

— боевых бронированных машин — 12 949 (+11),

— артиллерийских систем — 10 580 (+15),

— РСЗО — 1017,

— средств ПВО — 717,

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8254 (+34),

— крылатых ракет — 1920,

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 993 (+34),

— специальной техники — 1711 (+3).

13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

14 марта генерал Сырский сказал, что ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, долгое время воюющих на переднем крае.

Россияне вбросили фейк о захвате Невельского на Авдеевском направлении.

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