Армія Росії втратила шість рот бійців. Десятки одиниць техніки та артилерії — статистика

Збройні Сили України "відмінусували" ще 580 російських окупантів за добу боїв на фронті

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 580 солдатів та офіцерів, 49 одиниць техніки, а також 15 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 428 420 (+580),

– танків – 6758 (+1),

– бойових броньованих машин – 12 949 (+11),

– артилерійських систем – 10 580 (+15),

– РСЗВ – 1017,

– засобів ППО – 717,

– літаків – 347,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34),

– крилатих ракет – 1920,

– кораблів/катерів – 26,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 993 (+34),

– спеціальної техніки – 1711 (+3).

13 березня головком ВСУ заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. У той самий час активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

14 березня генерал Сирський сказав, що ЗСУ вдалося запустити процес ротацій і заміни частин та підрозділів, які тривалий час воюють на передньому краї.

Росіяни вкинули фейк про захоплення Невельського на Авдіївському напрямку.

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