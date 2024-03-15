Армія Росії втратила шість рот бійців. Десятки одиниць техніки та артилерії — статистика
Російська армія втратила 580 солдатів та офіцерів, 49 одиниць техніки, а також 15 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 428 420 (+580),
– танків – 6758 (+1),
– бойових броньованих машин – 12 949 (+11),
– артилерійських систем – 10 580 (+15),
– РСЗВ – 1017,
– засобів ППО – 717,
– літаків – 347,
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34),
– крилатих ракет – 1920,
– кораблів/катерів – 26,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 993 (+34),
– спеціальної техніки – 1711 (+3).
- 13 березня головком ВСУ заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. У той самий час активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".
- 14 березня генерал Сирський сказав, що ЗСУ вдалося запустити процес ротацій і заміни частин та підрозділів, які тривалий час воюють на передньому краї.
- Росіяни вкинули фейк про захоплення Невельського на Авдіївському напрямку.
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