Армия России обеднела на 1000 человек, 82 единицы техники и 49 артсистем – статистика

Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 1000 солдат и офицеров, 82 единицы техники, а также 49 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага во время большой войны составили:

- личного состава – 408 240 (+1000),

- танков – 6526 (+3),

- боевых бронированных машин – 12 410 (+37),

- артиллерийских систем – 9916 (+49),

- РСЗО – 999 (+2),

- средств ПВО – 682 (+2),

- самолетов – 339 (+1),

- вертолетов – 325,

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7628 (+32),

- крылатых ракет – 1903,

- кораблей/катеров – 25,

- подводных лодок – 1,

- автомобильной техники и автоцистерн – 12 960 (+36),

- специальной техники – 1575 (+9).

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Спикер ВСУ Лыховий призвал не спекулировать на теме попадания в плен некоторых украинских воинов во время выхода из Авдеевки. Он заверил, что речь идет не о больших масштабах.

В сети пишут об очередном ударе по скоплению российских оккупантов на полигоне на левом берегу Днепра в Херсонской области – видео прилетов HIMARS.

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