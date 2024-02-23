Армия России обеднела на 1000 человек, 82 единицы техники и 49 артсистем – статистика
Российская армия потеряла 1000 солдат и офицеров, 82 единицы техники, а также 49 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага во время большой войны составили:
- личного состава – 408 240 (+1000),
- танков – 6526 (+3),
- боевых бронированных машин – 12 410 (+37),
- артиллерийских систем – 9916 (+49),
- РСЗО – 999 (+2),
- средств ПВО – 682 (+2),
- самолетов – 339 (+1),
- вертолетов – 325,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7628 (+32),
- крылатых ракет – 1903,
- кораблей/катеров – 25,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 960 (+36),
- специальной техники – 1575 (+9).
- 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Спикер ВСУ Лыховий призвал не спекулировать на теме попадания в плен некоторых украинских воинов во время выхода из Авдеевки. Он заверил, что речь идет не о больших масштабах.
- В сети пишут об очередном ударе по скоплению российских оккупантов на полигоне на левом берегу Днепра в Херсонской области – видео прилетов HIMARS.
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