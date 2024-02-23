Армія Росії побіднішала на 1000 людей, 82 одиниці техніки та 49 артсистем – статистика

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 408 240 російських окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 1000 солдатів та офіцерів, 82 одиниці техніки, а також 49 артилерійських систем за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 408 240 (+1000),

- танків – 6526 (+3),

- бойових броньованих машин – 12 410 (+37),

- артилерійських систем – 9916 (+49),

- РСЗВ – 999 (+2),

- засобів ППО – 682 (+2),

- літаків – 339 (+1),

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32),

- крилатих ракет – 1903,

- кораблів/катерів – 25,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 960 (+36),

- спеціальної техніки – 1575 (+9).

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

Спікер ЗСУ Лиховій закликав не спекулювати на темі потрапляння в полон деяких українських воїнів під час виходу з Авдіївки. Він запевнив, що йдеться не про великі масштаби.

У мережі пишуть про черговий удар по скупченню російських окупантів на полігоні на лівому березі Дніпра в Херсонській області – відео прильотів HIMARS.

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