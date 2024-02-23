Армія Росії побіднішала на 1000 людей, 82 одиниці техніки та 49 артсистем – статистика
Російська армія втратила 1000 солдатів та офіцерів, 82 одиниці техніки, а також 49 артилерійських систем за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 408 240 (+1000),
- танків – 6526 (+3),
- бойових броньованих машин – 12 410 (+37),
- артилерійських систем – 9916 (+49),
- РСЗВ – 999 (+2),
- засобів ППО – 682 (+2),
- літаків – 339 (+1),
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32),
- крилатих ракет – 1903,
- кораблів/катерів – 25,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 960 (+36),
- спеціальної техніки – 1575 (+9).
- 17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.
- Спікер ЗСУ Лиховій закликав не спекулювати на темі потрапляння в полон деяких українських воїнів під час виходу з Авдіївки. Він запевнив, що йдеться не про великі масштаби.
- У мережі пишуть про черговий удар по скупченню російських окупантів на полігоні на лівому березі Дніпра в Херсонській області – відео прильотів HIMARS.
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