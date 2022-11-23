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Армия России ударила по родильному отделению под Запорожьем, погиб младенец — фото

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 06:14
Армия России ударила по родильному отделению под Запорожьем, погиб младенец — фото - Фото
Последствия удара по Вольнянску (Фото: Александр Старух/Telegram)

Российские оккупанты ударили ракетами по родильному отделению больницы в Вольнянске — погиб недавно родившийся младенец. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, в ночь на 23 ноября россияне обстреляли ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.

В результате атаки погиб младенец, который недавно родился. 

На месте удара работают спасатели. 

Последствия удара по Вольнянску (Фото: Александр Старух/Telegram)

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война запорожская область Александр Старух
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