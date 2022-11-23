Армия России ударила по родильному отделению под Запорожьем, погиб младенец — фото
23.11.2022, 06:14
Последствия удара по Вольнянску (Фото: Александр Старух/Telegram)
Российские оккупанты ударили ракетами по родильному отделению больницы в Вольнянске — погиб недавно родившийся младенец. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
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По его словам, в ночь на 23 ноября россияне обстреляли ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.
В результате атаки погиб младенец, который недавно родился.
На месте удара работают спасатели.
- Из-под завалов жилого дома в городе Вольнянск Запорожской области, в который попала вражеская ракета утром 17 ноября, спасатели извлекли тела погибших жителей.
- В Запорожской области россияне пытаются не допустить продвижения украинских Сил обороны и оборудуют свои позиции, вовлекая в это местных жителей.
- Генштаб сообщал, что для наращивания инженерного оборудования оборонительных рубежей в районе Михайловки в Запорожской области россияне планируют использовать мощности предприятий в Пришибе.
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