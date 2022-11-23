Армия России ударила по родильному отделению под Запорожьем, погиб младенец — фото

Российские оккупанты ударили ракетами по родильному отделению больницы в Вольнянске — погиб недавно родившийся младенец. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, в ночь на 23 ноября россияне обстреляли ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.

В результате атаки погиб младенец, который недавно родился.

На месте удара работают спасатели.

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Дмитро Гриниченко

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