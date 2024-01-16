Армия России усвоила уроки и адаптировалась к войне, но ее ждут новые поражения — Кулеба

Кулеба заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с режимом диктатора Владимира Путина, пока не окажется в сильной ситуации на фронте

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что армия России лучше адаптировалась к войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

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По его словам, любые переговоры с режимом диктатора Владимира Путина исключены, пока Украина не окажется в "гораздо более сильной позиции на поле боя".

"Российские военные усвоили уроки и теперь гораздо лучше адаптированы к этой войне, но Россию ждет больше поражений в этом году", — сказал Кулеба.

Он отметил, что в последние недели россияне усилили давление на фронте и захватили небольшие участки вокруг Авдеевки, но назвал эти достижения оккупантов "минимальными, за которые пришлось заплатить чрезвычайно высокую цену".

"Война была тяжелой, но Путин теперь не выглядит сильнее после контрнаступления Украины летом. Гитлер много лет притворялся очень сильным, и мы все знаем, чем это закончилось", — подчеркнул дипломат.

5 января британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января.

Представитель ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

назвал материал The Telegraph "бредом". ВСУ заявили о "параде уничтоженной техники" РФ на востоке: активизированы штурмы с броней.

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