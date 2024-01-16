Армія Росії засвоїла уроки й адаптувалася до війни, але на неї чекають нові поразки — Кулеба

Кулеба заявив, що Україна не вестиме жодних переговорів з режимом диктатора Володимира Путіна, поки не опиниться у сильній ситуації на фронті

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що армія Росії краще адаптувалася до війни проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю ABC News.

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За його словами, будь-які переговори з режимом диктатора Володимира Путіна виключені, поки Україна не опиниться в "набагато сильнішій позиції на полі бою".

"Російські військові засвоїли уроки й тепер набагато краще адаптовані до цієї війни, але на Росію чекає більше поразок цього року", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що останніми тижнями росіяни посилили тиск на фронті та захопили невеликі ділянки навколо Авдіївки, але назвав ці досягнення окупантів "мінімальними, за які довелося заплатити надзвичайно високу ціну".

"Війна була важка, але Путін тепер не виглядає сильнішим після контрнаступу України влітку. Гітлер багато років вдавався дуже сильним, і ми всі знаємо, чим це закінчилося", – підкреслив дипломат.

5 січня британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня.

Представник ЗСУ Фітьо у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

назвав матеріал The Telegraph "маячнею". ЗСУ заявили про "парад знищеної техніки" РФ на сході: активізовано штурми з бронею.

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