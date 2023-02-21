Армия США о действиях России 24 февраля: Путин может ударить по гражданским объектам

Российские оккупанты могут ударить по гражданским объектам в годовщину начала большой войны против Украины. Об этом сообщил спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер в интервью польскому агентству PAP.

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По его словам, россияне часто используют праздники или символические даты для своих атак против Украины.

Он отметил, что такие действия чаще всего направлены против гражданского населения.

Батлер заявил, что оккупанты решили вторгнутся в суверенную страну год назад и могли отступит, но не сделали этого.

"Это война выбора. Вот почему мы считаем, что вторжение может закончиться завтра, если Путин решит это сделать, — подчеркнул американский военный.

В Вооруженных Силах Украины заявляли, что украинские воины готовы к возможному массированному авиационному налету россиян в годовщину полномасштабного вторжения.

14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы".

Газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что союзники Украины в НАТО якобы фиксируют, что Россия стягивает к границам самолеты и вертолеты, вероятно, для поддержки наземного наступления.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян до сих пор много самолетов и вертолетов, однако, авиация — это, прежде всего, профессиональные летчики, подготовка которых занимает годы при условии, что большинство летной элиты оккупантов защитники Украины уже уничтожили.

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Дмитро Гриниченко

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